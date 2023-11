Podiranje drevesa v domačem gozdu se je zanj končalo slabo

S PU Celje poročajo o več primerih s področja kriminalitete, ki so se zgodili čez vikend. Na Plešivcu je neznani storilec s traktorja ukradel več delov, iz rezervoarja pa gorivo. Lastnik ocenjuje, da je z dejanjem oškodovan za približno 1.000 evrov. Na Brodarjevi so obravnavali vlom v klet stanovanjskega bloka. Storilec je ukradel žensko kolo.

V Gorenju pri Zrečah je neznani storilec vlomil v kabino stroja za lupljenje hlodovine in ukradel štiri prenosne zveze s polnilci, iz rezervoarja vozila pa je ukradel nekaj goriva. Na Ostrožnem pri Ponikvi so obravnavali nesrečo pri delu. Pri podiranju drevja v domačem gozdu se je huje poškodoval 51-letni moški.

Minuli vikend so bili prav tako obveščeni o treh vlomih v stanovanjske hiše. V Braslovčah je storilec ukradel denarnico z gotovino, bančnimi karticami in dokumenti. V Podvinu pri Polzeli je ukradel zlatnino, ure in gotovino. Iz stanovanjske hiše v Založah pa je ukradel hranilnik z gotovino.