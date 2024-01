Povzročil dve prometni nesreči in bežal pred policisti. Bil je pod vplivom prepovedanih drog

S Policijske uprave Novo mesto poročajo o vozniku osebnega avtomobila, ki je pod vplivom prepovedanih drog v Dolnjem Vrhpolju zbil kolesarko, nato pa je pobegnil s kraja nesreče. O dogodku so bili obveščeni 29. 12. v jutranjih urah.

Kot so zapisali, so 26-letnega voznika izsledili in ustavljali, a ta ni upošteval znakov. »Nadaljeval je nepredvidljivo in nevarno vožnjo, v naselju vozil tudi 100 km/h in ogrožal druge udeležence v prometu,« so zapisali. Zoper kršitelja so policisti uporabili sredstvo za prisilno ustavljanje motornih vozil. S tem so mu preprečili nadaljnjo vožnjo.

Po poročanju omenjene policijske uprave je 26-letni voznik pred tem povzročil še eno nesrečo. Po njihovih informacijah je v Šmarju oplazil avtomobil 71-letnega voznika in tudi tam se ni ustavil.

Ugotovljeno je bilo, da je vozil pod vplivom drog. »Policisti so 26-letniku zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog odredili preizkus, ki je potrdil prisotnost amfetaminov in metafetaminov. Zasegli so mu tudi vrečko s prašnato snovjo s sumom na kokain in manjšo količino prepovedane konoplje,« so zapisali na Policijski upravi Novo mesto in dodali: »Policisti okoliščine kaznivih dejanj nevarne vožnje v cestnem prometu in zapustitev poškodovanca v prometni nesreči brez pomoči še preiskujejo. Zoper osumljenca bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.«