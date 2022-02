Policija ima osumljenca za umor 39-letnika v Juršincih, ki pa je na prostosti

V četrtek, 17. februarja, so na območju občine Juršinci našli truplo 39-letnika. Kot so sporočili iz PU Maribor, je umrl zaradi nasilja. Več podrobnosti so sporočili v današnji izjavi za javnost.

Vodja kriminalistov pri PU Maribor Beno Meglič je povedal, da je policijo v četrtek, 17. februarja, okoli 22. ure občan obvestil o najdbi trupla na makadamski cesti v naselju Mostje, v občini Juršinci. Tja so bili napoteni kriminalisti, okrožni državni tožilec in dežurna preiskovalna sodnica, ki je izvedbo ogleda kraja prepustila policiji. »Preminuli je bil 39-letnik, državljan Slovenije. Odrejena sodna obdukcija je potrdila, da je umrl zaradi nasilja,« je uvodoma povedal Meglič.

Obsežna in občutljiva preiskava

Ob ogledu kraja dogodka so našli in zavarovali večje število sledov in dokazov, opravili razgovore. »Nato pa smo v soboto, 19. februarja, na podlagi utemeljenega suma odvzeli prostost 38-letniku, saj smo imeli dovolj dokazov, da je bil udeleženec pri kaznivem dejanju umora,« je razkril Meglič, a dodal, da je bilo osumljencu pridržanje odpravljeno in je trenutno na prostosti. Predkazenski postopek sicer vodi okrožno sodišče na Ptuju.

Meglič je poudaril, da gre za izjemno obsežno, kompleksno in intenzivno kriminalistično preiskavo, v kateri še preverjajo različne informacije in smeri. Zaradi občutljivosti preiskave zato več podrobnosti ni želel izdati, je pa razkril, da policija v zvezi z dogodkom preiskuje več ljudi.

Po naših informacijah je pod streli umrl 39-letni Andrej Kirbiš iz Kidričevega. Pri spomeniku NOB ga je našel kmet, ki je razvažal gnojevko. Po pričevanju domačina naj bi bil Kirbiš v podzemlju »velika riba«.

Meglič je v izjavi povedal, da je bil umorjeni v kazenskem postopku, potem ko je po prometnem prekršku napadel policista. Zaradi suma preprodaje drog je bil tudi v predkazenskem postopku, policisti so pri njem izvedli hišno preiskavo.