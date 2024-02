Med vlomilci očitno še vedno vlada prepričanje, da bodo po vlomu v katero od župnišč tam naleteli na veliko bogastvo. A kot kažejo zadnji trije vlomi v župnišča na Severnem Primorskem, in sicer v krajih Dornberk, Osek in Črni Vrh nad Idrijo, se pri tem zelo motijo. V primeru vloma v črnovrško župnišče so vlomilci sprva morda pomislili, da so, ko so v omari župnikove pisarne odkrili sef, zadeli terno. »Ta sef jih je malo zavedel,« nam pove tamkajšnji župnik Iztok Mozetič, ki si je kar oddahnil, da je bil sef, ki so ga vlomilci odnesli iz omare, povsem prazen. Sef je bil prazen. Fotografija je...