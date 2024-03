Po zapletu iz pripora

Kristijan Slodnjak, ki ga tožilstvo preganja zaradi pomoči pri umoru Kidričana Andreja Kirbiša –​ ta je bil 17. februarja 2022 trikrat ustreljen v bližini Juršincev –, ni več v priporu. Potem ko je prejšnji četrtek na sodišču senat pod predsedstvom sodnice Bernarde Galun v solzah prosil, naj ga izpustijo iz pripora in mu dovolijo videti otroka, so ga izpustili v hišni pripor. A na odločitev sodišča po poročanju časnika Večer niso vplivale solze, temveč dejstvo, da je sodnica preklicala vseh devet narokov, ki jih je načrtovala v marcu, in sojenje preložila za nedoločen čas, saj bo zadevo vodil drug sodnik.

Sodnica Bernarda Galun se je med odmorom na četrtkovem sojenju namreč seznanila s spremembami in dopolnitvijo letnega razporeda dela sodnikov v sodnem okrožju Ptuj, po katerem njenega imena ni več na seznamu razpravljajočih sodnikov. S 1. aprilom se namreč izteče triletno obdobje, za katero je bila kot okrajna sodnica razporejena za sojenja na okrožnem sodišču.

Kot je za Večer pojasnila predsednica Okrožnega sodišča Ptuj Albina Hrnec Pečnik, je Galunova 28. februarja uradu predsednice sodišča posredovala predlog, v katerem je sporočila, da zaradi nadaljnje obsežne izvedbe dokazov zadeve ne bo mogla zaključiti do 31. marca letos, ko se ji izteče obdobje razporeditve, zato je predlagala predodelitev zadeve drugemu sodniku.

Okrcala pravosodje

Spis bo tako romal novi sodnici. »Do predodelitve spisa v tej zadevi je prišlo, ker ministrstvo za pravosodje kljub večkratnim opozorilom vrhovnega sodišča in predsednikov okrožnih sodišč vse do danes ni predlagalo spremembe določil četrtega in petega odstavka 71. člena zakona o sodiščih, ki omejujejo možnost prerazporeditve sodnika z okrajnega na okrožno sodišče v isti organizacijski enoti na največ tri leta,« je ob tem okrcala pravosodno ministrstvo in poudarila, da je na to problematiko, ki bi jo bilo mogoče odpraviti tudi s sistemom enovitega sodnika, večkrat zaman opozarjala.

Kristijan Slodnjak z zagovornikom Andrejem Kacem FOTO: Oste Bakal

Slodnjaku bo zdaj sodila okrožna sodnica Nika Brumen, vprašanje pa je, kdaj se bo sojenje začelo. Sodnica se mora namreč najprej seznaniti z obsežnim in zahtevnim primerom.

Obtožnica Slodnjaka bremeni, da je za zdaj še neznanemu storilcu takrat pomagal pri umoru Kirbiša.

Obtožnica Ptujčana bremeni, da je za zdaj še neznanemu storilcu takrat pomagal pri umoru Kirbiša. V poznih večernih urah je domačin iz Mostja pri Juršincih z glavne ceste zavijal na makadamsko, ki vodi k spomeniku borcem Goriške in Lackove čete, ob VW touranu pa je videl ležati moškega. Mrtev je bil 39-letni Kidričan Kirbiš, izkazalo se je, da je bil umorjen.

Dva dni pozneje so aretirali Slodnjaka, lastnika zavarovalnice Slofin v stečaju, a ker se je izkazal z alibijem, so ga izpustili. Toda nekaj mesecev pozneje se je le znašel za zapahi, saj so kriminalisti ugotovili, da naj bi nekomu naročil umor Kirbiša, ki naj bi se ga hotel znebiti, ker naj bi mu dolgoval precejšnjo vsoto denarja.