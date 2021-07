Po vozišču sprehajal psa, a to še zdaleč ni vse, kar je počel

V petek popoldne je občanka poklicala policiste in opozorila na nevarno vožnjo voznika kombiniranega vozila, ki je vijugal po cesti, vozil po nasprotnem voznem pasu in bankinah.



»Kmalu zatem smo bili obveščeni, da je voznik kombinirano vozilo parkiral na voznem pasu krožišča na Teharju in po vozišču sprehajal dva psa ter s tem oviral promet. Policista, ki sta prišla na kraj sta mu zaradi nezanesljivega vedenja odredila preizkus alkoholiziranost, ki ni pokazal prisotnosti alkohola, preizkus na prisotnost prepovedanih drog pa je 53-letni voznik odločno odklonil, prav tako je odklonil strokovni pregled. Zaradi storjenih prekrškov sta mu začasno odvzela vozniško dovoljenje in prepovedala nadaljnjo vožnjo, česar pa 53-letnik ni upošteval in je sedel v vozilo ter z neprilagojeno hitrostjo odpeljal proti Skalni kleti. Policista sta ga poskušala večkrat pravilno ustaviti, vendar znakov za ustavljanje ni upošteval. Pri vožnji je storil več cestnoprometnih prekrškov. Najmanj petkrat je v križišča zapeljal pri rdeči luči na semaforju, vozil po nasprotni strani vozišča ter storil več drugih cestnoprometnih prekrškov. Policista sta ga uspela ustaviti na Čopovi ulici v Celju,« je o incidentu zapisala Milena Trbulin s PU Celje.



Med postopkom se je nedostojno vedel in policista ves čas žalil. Zaradi slabega zdravstvenega stanja je bil v nadaljevanju hospitaliziran. Za psa so poskrbeli v zavetišču.



Sledita obdolžilni predlog ter predlog za napotitev na kontrolni zdravstveni pregled na podlagi 84. člena zakona o voznikih (ZVoz-1).

