Po trčenju v vozilo, ki je pripeljalo nasproti, njegovo življenje visi na nitki

V soboto, nekaj pred 6. uro so bili policisti obveščeni o prometni nesreči v Mednem, v kateri sta bila udeležena voznika osebnih vozil. Ugotovili so, da je voznik, ki je vozil iz smeri Mednega proti Medvodam, zapeljal na nasprotni vozni pas in trčil v voznika, ki je vozil nasproti. V nesreči sta se oba voznika huje poškodovala in sta bila z reševalnim vozilom odpeljana v UKC Ljubljana.

Po do zdaj znanih podatkih je življenje povzročitelja ogroženo. Policisti še preverjajo vse okoliščine nesreče in bodo po vseh znanih okoliščinah o tem obveščali pristojno državno tožilstvo.