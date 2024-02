Silovito počilo v Trebnjem, motorista odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto

Uprava za zaščito in reševanje poroča o prometni nesreči v Trebnjem. Ob 14.54 sta na Režunovi ulici trčila voznik osebnega vozila in motornega kolesa, pri čemer se je poškodoval motorist.

Na kraju dogodka so ga oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje ter ga odpeljali na nadaljnje zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj nesreče, nudili pomoč reševalcem ter z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine in preprečili nadaljnje iztekanje.