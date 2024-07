Po silovitem čelnem trčenju dve osebi končali v bolnišnici (FOTO)

Uprava RS za zaščito in reševanje je poročala, da se je ob 13.36 v kraju Presika, nedaleč od Ljutomera pripetila prometna nesreča. Prišlo je do trčenja med dvema osebnima voziloma, kjer je bilo potrebno posredovanje reševalcev, policistov in gasilcev PGD Ljutomer.

Treščilo je na desnem bregu reke Mure, v Prlekiji- FOTO: Pgd Ljutomer

Slednji so kraj prometne nesreče so požarno in prometno zavarovali, oskrbeli dve poškodovani osebi do prihoda reševalcev NMP Ormož, odklopili akumulatorja, z absorbentom posipali iztekle motorne tekočine, nudili pomoč avtovleki pri nalaganju poškodovanih vozil in počistili cestišče. Poškodovani osebi sta bili prepeljani v urgentni center SB Murska Sobota.