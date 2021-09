Po reševalni akciji se je pastir vrnili z eno manj

V sredo ob 18.11 so pastirju na planini Dedno polje (občina Bohinj) krave zašle na težko dostopen teren. Gorski reševalci GRS Bohinj so jih pospremili nazaj na planino. Ena je padla in poginila, zato so jo naložili na prikolico in prepeljali v dolino, kjer jo bo prevzela higienska služba, poroča uprava za zaščito in reševanje.

