Po Primorki divjal s kar 292 kilometri na uro

Na primorski avtocesti so policisti v četrtek zvečer zasačili voznika, ki sta najvišjo dovoljeno hitrost prekoračila za več kot dvakrat. Državljanu Avstrije so namerili hitrost 269 kilometrov na uro, Slovencu pa kar 292 kilometrov na uro. Oba so oglobili z globo v višini 1200 evrov in devetimi kazenskimi točkami.

Avstrijca, ki je vozil avtomobil znamke Ferrari, so policisti med divjo vožnjo ulovili okoli 21.30 med Povirjem in Sežano. Nekaj pred polnočjo pa so visoko hitrost slovenskemu vozniku v BMW izmerili med Razdrtim in Postojno, so sporočili s Policijske uprave (PU) Koper.

Višja kot je hitrost, hujše so posledice

Policisti ob tem opozarjajo, da je neprilagojena hitrost glavni vzrok za nastanek prometnih nesreč, saj se je v zadnjih letih približno petina prometnih nesreč zgodilo prav zaradi tega. Pri smrtnih prometnih nesrečah je ta delež še veliko večji, v zadnjih letih je okrog 37 odstotkov.

Divjal je po primorski avtocesti. FOTO: Pu Koper

Višja kot je hitrost, hujše so posledice prometne nesreče. Hitrost kot dejavnik tveganja pomembno prispeva tudi k teži posledic prometnih nesreč ter številu hudo in smrtno poškodovanih, so še opozorili.

Skrb vzbuja tudi podatek o alkoholiziranih voznikih, ki vozijo prehitro. Vožnja pod vplivom alkohola in neprilagojena hitrost sta namreč pogosto usodna kombinacija prometnih nesreč z najhujšimi posledicami.

»Da bi bile naše ceste čim varnejše, moramo poskrbeti predvsem vozniki sami. Dosledno moramo spoštovati cestnoprometne predpise ter ohranjati hitrost v dovoljenih mejah, kot to določajo prometna pravila. Z doslednejšim spoštovanjem omejitev hitrosti in ustrezno prilagoditvijo vožnje tako razmeram na cesti kot tudi lastnim vozniškim izkušnjam in sposobnostim, bi lahko obvarovali marsikatero življenje, saj stopnja poškodb narašča sorazmerno s hitrostjo,« so še zapisali na PU Koper.