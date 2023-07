Po nesreči se je štirikolesnik prevrnil nanj

V petek nekaj po 22.30 so bili policisti obveščeni o prometni nesreči v Volčjem Potoku. Policisti so ugotovili, da je voznik štirikolesnika vozil v smeri Rudnika pri Radomljah, ko je zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo izgubil nadzor nad vozilom in zapeljal s ceste. Vozilo se je nato prevrnilo nanj.

V nesreči se je voznik huje poškodoval.

Policisti so vozniku odredili strokovni pregled, po vseh ugotovljenih okoliščinah nesreče pa bodo izvedli ustrezen ukrep, so sporočili iz PU Ljubljana.