Po mnenju sodišča je dekle prisilil v spolni odnos

Koprčan, 40-letni Aleksandar Radujko, si bo praznovanje svojega rojstnega dne pred dobrima dvema letoma dobro zapomnil. Tržaško sodišče ga je minuli torek po približno dveh letih sojenja obsodilo zaradi domnevnega spolnega nasilja nad turistko, ki naj bi ga zagrešil na 38. rojstni dan. Tričlanski senat, ki mu je predsedoval sodnik Enzo Truncelitto, je prepričan, da je 20-letno Slovakinjo v stanovanju, kjer živi, posilil.

Državna tožilka Federica Riolino je zanj predlagala 4 leta zapora in pol, senat ga je obsodil na sedem let, so nam odgovorili s tržaškega državnega tožilstva. Gre namreč za enotno kazen, obsodili so ga tudi zaradi kršenja določil prestajanja hišnega zapora na njegovem tržaškem naslovu v času dogodka, slednjega je zapustil menda za sedem minut. Predhodno je bil namreč pravnomočno obsojen zaradi treh kaznivih dejanj, napada na uradno osebo in dveh tatvin.

Hišni zapor je prestajal od osmih zvečer do sedmih zjutraj, od sedmih do petih popoldan je bil v službi, prosti čas, od petih do osmih zvečer, pa je lahko prav tako preživljal zunaj.

Številni postopki Na zaporno kazen je bil Radujko v preteklosti obsojen v Sloveniji, Italiji in na Hrvaškem, med drugim zaradi tatvin in preprodaj avtomobilov v hudodelski združbi ter prometa s prepovedano drogo. Na koprskem sodišču je v dveh postopkih: zaradi domnevnega pečanja z mamili in povzročitve hude telesne poškodbe, ki naj bi jo oškodovanec utrpel na neki zabavi. V teh zadevah so v januarju in februarju razpisane štiri obravnave, nam je pojasnila predsednica tamkajšnjega sodišča Samanta Nusdorfer.

Priznal le spolni odnos

Krivdo za domnevno spolno nasilje je Radujko odločno zanikal. Spolni odnos s Slovakinjo sta imela, a na željo obeh, trdi. Plačati bo moral še sodne stroške in stroške bivanja v priporu, kamor so ga sprva vtaknili, potem pa izpustili. Sodišče mu je za vedno prepovedalo opravljanje javnih in drugih funkcij, povezanih z varovanjem, skrbništvom.

Po razglasitve sodbi naj bi odslovil svoja zagovornika, tržaškega odvetnika Antonia Cattarinija in njegovo mater, odvetnico Mariopio Maier. Pritožbo na sodbo prvostopenjskega sodišča bo zanj očitno vložil tretji zagovornik, milanski odvetnik Giuseppe de Lalla.

Zgodilo se je 17. septembra 2021, ko je s prijatelji praznoval v gostinskem lokalu v središču Trsta, tam so spoznali 20-letni slovaški turistki. Spili so pijačo, pojedli večerjo in se odpravili na dom slavljenca v Ulico La Marmora, saj se je bližala ura zapora.

Tistega večera so uživali kokain, spili precej alkohola, prijatelj se je s Slovakinjo umaknil v spalnico, obtoženi je ostal z njeno prijateljico. Kaj se je v resnici zgodilo, vesta onadva, a po mnenju sodišča je dekle prisilil v spolni odnos. Radujko se je skliceval tudi na zdravniške izvide, po katerih je dekle imelo spolni odnos, a naj ne bi utrpelo poškodb, ki bi ob prisili lahko nastale, je po sodbi povedal za Slovenske novice.

Marsikaj sem naredil, a do žensk nikoli nisem bil nasilen. Sem džentelmen in ženske me imajo rade.

Oškodovanka naj bi po dogodku pobegnila iz stanovanja, so zapisali karabinjerji, se s prijateljico sestala v tamkajšnjem gostinskem lokalu, od tam pa sta osumljenca poklicali, naj jima pomaga kupiti cigarete iz avtomata. Ko se je na njun klic odzval, je prekršil zakon, v tistem času namreč ne bi smel zapustiti stanovanja. Na ulici naj bi silil še v drugo dekle, zato sta po nakupu cigaret poklicali karabinjerje. Dokazni postopek je pokazal, da v drugo dekle ni silil. »Marsikaj sem naredil, a do žensk nikoli nisem bil nasilen. Sem džentelmen in ženske me imajo rade,« zatrjuje Radujko.

Tožilka je v končni besedi poudarila, da je obramba oškodovanko poskusila prikazati kot prostitutko ter dokazati, da sta se dekleti moškim ves čas sami ponujali. »Kar pa še ne pomeni, da je oškodovanka privolila v spolni odnos,« je pred dnevi poročal Primorski dnevnik. Aleksandar Radujko je trenutno sicer na prostosti.