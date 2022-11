Po incidentu v Ljubljani se je javil nasilni gost: ne boste verjeli, kako se je razpletlo

Končno se bomo lahko to zimo ogrevali ceneje

V energetski draginji prav vsi iščemo rešitve, kako se to zimo ogrevati ceneje. Mnogi so že ugotovili, da so za ogrevanje odlične tudi klimatske naprave, ki so v primerjavi z drugimi načini ogrevanja trenutno najugodnejše. S klimatsko napravo je ogrevanje 5x cenejše kot z IR-paneli, 3x cenejše kot z mestnim plinom in 4x cenejše kot s kurilnim oljem.