Po hišni preiskavi osumljencema odrejen pripor (FOTO)

Policisti policijske postaje Ljubljana Moste so minuli vikend po zbranih obvestilih in pridobljeni odredbi o hišni preiskavi pri 50- in 55-letnem osumljencu našli prirejen prostor za gojenje prepovedane droge konoplje.

Zasegli so okoli 7 kilogramov že posušene prepovedane droge ter pripomočke za gojenje in prodajo. Osumljencema so odvzeli prostost in ju po zbranih obvestilih zaradi utemeljenega suma kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje prepovedanih drog in prometa z njimi privedli pred preiskovalnega sodnika, ta jima je odredil pripor, so sporočili s PU Ljubljana.

FOTO: PU Ljubljana

V minulih 24 urah je včeraj ljubljanski operativno-komunikacijski center prejel 366 klicev, 124 za posredovanje v interventnih dogodkih. Od tega se jih je 34 nanašalo na kriminaliteto, 35 na javni red in mir ter 32 na prometno varnost.