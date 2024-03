Po hišni preiskavi mu grozi zapor do deset let (FOTO)

Policisti in kriminalisti Policijske uprave Murska Sobota so v torek, 26. marca na območju UE Lendava na podlagi odredbe Okrožnega sodišča v Murski Soboti opravili hišno preiskavo, saj so obstajali utemeljeni razlogi za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje Neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog po prvem odstavku 186. člena Kazenskega zakonika.

Hišna preiskava je bila opravljena pri 57-letnem tujem državljanu. Policisti so pri hišni preiskavi v stanovanjski hiši in gospodarskem poslopju zasegli 900 rastlin prepovedane droge konoplja, višine približno od 40 do 180 centimetrov, ki so bile gojene v 6-tih prirejenih prostorih, in sicer na način kapljičnega namakanja rastlin.

Visoka je bila od 40 do 180 centimetrov. FOTO: Policijska uprava Murska Sobota

Ozdveta prostost

Prav tako je bilo zaseženih več predmetov, ki so bili namenjeni in uporabljeni pri gojenju konoplje. Osumljenec je za potrebe neupravičene proizvodnje konoplje speljal električni dovod mimo odjemnega mesta električne energije, s čimer je storil tudi kaznivo dejanje tatvine električne energije.

Kradel je tudi elektriko. FOTO: PPolicijska uprava Murska Sobota

Osumljencu so policisti odvzeli prostost in ga s kazensko ovadbo privedli preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Murski Soboti, ki je zoper njega odredil pripor.

Za navedeno kaznivo dejanje je zagrožena kazen zapora od enega do deset let

FOTO: Policijska uprava Murska Sobota