Planinko pičila osa, zaradi anafilaktičnega šoka jo je odpeljal helikopter

Uprava za zaščito in reševanje navaja, da je ob 11.07 v gozdu pri Planini Dolžanka v občini Tržič, planinka zaradi pika ose utrpela anafilaktični šok. Posredovali so dežurna ekipa NMP Tržič, gorski reševalci postaje GRS Tržič in vojaški helikopter z ekipo GRS Brnik. Obolelo so odpeljali v UKC Ljubljana.