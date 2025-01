Piranski podžupan vpleten v škandal! Odvzeli so mu golfa

Patrulja Policijske postaje Piran je konec septembra malo pred polnočjo v eni od piranskih ulic želela ustaviti avtomobil, a se voznik na opozorilne znake ni zmenil, ampak je s povečano hitrostjo odpeljal proti Tartinijevemu trgu.

Avtomobil je vozil piranski podžupan Christian Poletti, izkazalo pa se je še, da gre za službeni golf občine Piran, je poročala TV Slovenija.

Policisti so nato parkirano in prazno vozilo izsledili v mestnem jedru, vozniku pa so 5. januarja letos izdali plačilni nalog v znesku 500 evrov in pet kazenskih točk zaradi kršitve cestnoprometnih predpisov, še navaja TV Slovenija.

Poletti je za TV Slovenija pojasnil, da dogodek obžaluje in da je »slabo interpretiral navodila policije. Vozil sem namreč proti središču mesta, bilo je več vozil, patrulja pa je stala na nasprotni strani, na avtobusni postaji.«

V kabinetu župana Andreja Korenike so dejali, da so podžupanu odvzeli možnost uporabe službenega vozila za zasebne namene.