Pijani voznik (74) se je zaletel v parkirani avtomobil

Blejski policisti so bili v torek nekaj pred 19. uro obveščeni o 74-letnem vozniku, ki je na parkirišču, na območju Bohinjske Bistrice, z avtomobilom trčil v drugi parkirani avtomobil. Policisti so ugotovili, da je vozil pod vplivom alkohola (0,89 mg/l).

Začasno odvzeli vozniško dovoljenje, mu prepovedali nadaljnjo vožnjo in odredili do 12 ur pridržanja, so sporočili iz PU Kranj. Dodali so še, da bo za vožnjo pod vplivom alkohola z obdolžilnim predlogom predlagan pristojnemu okrajnemu sodišču, zaradi prometne nesreče pa zoper njega vodijo prekrškovni postopek.