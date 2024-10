Pijani Trebanjec pretepel partnerko

V četrtek so policisti Policijske uprave Novo mesto kar trikrat odhiteli na pomoč ženskam, nad katere so roko dvignili njihovi partnerji. V Novem mestu je 33-letnik nad zakonsko partnerko izvajal psihično in fizično nasilje, zaradi česar si je prislužil ukrep prepovedi približevanja. Kot so pojasnili na PU Novo mesto, bodo zoper nasilneža na tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.

Zaradi taistega kaznivega dejanja so dvakrat posredovali tudi trebanjski policisti. Ker je nad zakonsko partnerko izvajal psihično in fizično nasilje, tudi vpričo otrok, se njej in otrokom ne sme približati 49-letni Trebanjec.

Partnerki se ne sme približati niti eno leto starejši Trebanjec, ki je v četrtek pregloboko pogledal v kozarec, je partnerko pijan napadel, jo večkrat udaril in jo ranil, za nameček pa še razbijal po hiši. Tudi 50-letnik si je s svojim početjem prislužil kazensko ovadbo zaradi nasilja v družini.