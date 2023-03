Pijana voznica zakrivila nesrečo

V soboto nekaj po 15. uri so bili policisti Policijske postaje Novo mesto obveščeni o prometni nesreči na cesti Novo mesto–Metlika pri Dolnji Težki Vodi.

Policisti so ugotovili, da je 45-letna voznica osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubila oblast nad vozilom, zapeljala s ceste in trčila v prometni znak: »Povzročiteljica je z vožnjo nadaljevala po bankini in zapeljala nazaj na cesto, kjer je z vozilom obstala.«

Ugotovili so še, da je vozila pod vplivom alkohola: v litru izdihanega zraka je imela 0,58 miligramov alkohola. Odvzeli so ji vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in nadaljujejo z ugotavljanjem okoliščin kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.