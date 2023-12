Pijana voznica zakrivila dve nesreči

Radovljiški policisti so bili v ponedeljek nekaj po 14. uri obveščeni o prometni nesreči s pobegom, na enem izmed parkirišč na območju Begunj na Gorenjskem.

»Po podatkih, s katerimi razpolagamo, je voznica z avtomobilom trčila v drug parkiran avtomobil in s kraja odpeljala. To so opazili mimoidoči in obvestili policijo. 61-letna voznica je bila v nadaljevanju izsledena. V postopku je bilo ugotovljeno, da je medtem povzročila še eno prometno nesrečo, saj je med vožnjo trčila v prometni znak in podrla še kar nekaj obcestnih količkov,« dogajanje opišejo v poročilu PU Ljubljana.

Avtomobil je vozila pod vplivom alkohola (0,77 mg/l). Policisti zaradi povzročitev prometnih nesreč vodijo prekrškovni postopek.

Zaradi vožnje pod vplivom alkohola bo z obdolžilnim predlogom predlagana pristojnemu okrajnemu sodišču, so še sporočili iz PU Kranj.