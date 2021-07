Pijana voznica na pomoč poklicala policijo

Danes ob enih ponoči je voznica osebnega avtomobila v Koračicah trčila v divjad in zaprosila policijo za ogled kraja prometne nesreče. V litru izdihanega zraka je imela 0,90 mg alkohola, zato so ji prepovedali vožnjo in ji odvzeli vozniško dovoljenje, ki ga bodo skupaj z obdolžilnim predlogom poslali na pristojno sodišče, so sporočili iz PU Maribor.

