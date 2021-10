Pijana voznica končala v jarku

V četrtek ob 22.30 so bili policisti obveščeni, da je v Portorožu v jarku vozilo prevrnjeno na streho, v njem pa ukleščena oseba. Policisti so ugotovili, da je 33-letna voznica osebnega avtomobila iz Izole peljala proti Portorožu in zaradi napačne strani vožnje ter vožnje pod vplivom alkohola (preizkus alkoholiziranosti je pokazal rezultat 0,55 mg/l) zapeljala s ceste. V nesreči se je lažje poškodovala, odpeljali so jo v SB Izola, so zapisali v poročilu Policijske uprave Koper.