Pijana vozila električni skiro, padla in se huje poškodovala

V soboto popoldan so mariborske policiste obvestili o padcu osebe z električnim skirojem v okolici Ormoža. Voznica je zaradi vožnje preblizu desnega roba vozišča zapeljala na bankino, izgubila oblast nad vozilom in padla po vozišču. Na kraju je posredovala tudi ekipa nujne zdravniške pomoči, ki je poškodovano oskrbela in odpeljala v zdravstveno oskrbo.

Vozila pijana

Ugotovljeno je bilo, da je voznica skiroja vozila pod vplivom alkohola (0,49 mg/l) in se pri padcu huje poškodovala, vendar ni v življenjski nevarnosti. Policisti so opravili ogled kraja nesreče, kršiteljici pa bo izdan plačilni nalog.