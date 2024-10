Pijan moški pretepal partnerko, pesti so zapele tudi na železniški postaji

V ponedeljek okoli 15. ure so novomeške policiste poklicali na pomoč iz naselja Brezje, kjer naj bi pijan moški pretepal partnerko, jo žalil in ji grozil.

38-letni kršitelj se tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval opozoril in ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev mu bodo izdali plačilni nalog, poroča novomeška policijska uprava.

Pretep na železniški postaji

To pa ni bil edini tovrstni ponedeljkov incident na območju PU Novo mesto. Nekaj po 18. uri so bili policisti obveščeni, da naj bi prišlo do pretepa na železniški postaji v Krškem, udeleženci pa naj bi s kraja pobegnili. Policisti so se takoj odzvali, zbrali obvestila in ugotovili, da je prišlo do pretepa med osebami, ki se med sabo poznajo in so že dalj časa v sporu. Ena oseba je bila v pretepu lažje poškodovana in je potrebovala zdravniško pomoč.

Policisti so ugotovili identiteto štirih osumljencev, starih med 17 in 26 let, ki so s kraja pobegnili. Nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem okoliščin kaznivega dejanja nasilništva. Zoper osumljence bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.