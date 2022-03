Pijan grozil družini, nato napadel še policista in dva ranil

Policiste iz Črnomlja so nekaj po 23. uri poklicali na pomoč iz zasebnega prostora v okolici Črnomlja, kjer naj bi pijan kršitelj nadlegoval družinske člane in jim grozil.

Razgrajač se tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval njihovih ukazov. Policisti so ga tako razjezili, da je vanje zmetal, kar mu je prišlo pod roke, nato jih še fizično napadel in jim grozil. Zoper njega so uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje.

Zaradi kršitev javnega reda in miru mu bodo izdali plačilni nalog in ga ovadili na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi. Med intervencijo sta bila dva policista lažje poškodovana, oskrbeli so ju v zdravstvenem domu.