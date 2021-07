Pijan 32-letnik skočil v vodo, rešili so ga prijatelji

V nedeljskih zgodnjih jutranjih urah so bili piranski policisti obveščeni, da je v Portorožu v plitvo morje skočil opit moški. Policisti so na kraju ugotovili, da se je pri skoku v vodo, po glavi poškodoval 32-letni moški. Iz morja so ga še pred prihodom policistov potegnili prijatelji, moški pa je bil odpeljan na nadaljnje zdravljenje v SB Izola. Ker je bila tuja krivda izključena, ukrepa ne bo, so sporočili s PU Koper.



