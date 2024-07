Pele so pesti: fizično se je znesel nad drugim moškim

V torek popoldne so policiste OKC PU Nova Gorica obvestili, da je v enem od naselij v Mestni občini Nova Gorica prišlo do fizičnega spora med dvema osebama. V sporu se je eden od udeležencev fizično znesel nad drugim moškim, ki je pri tem utrpel telesne poškodbe. Zaradi prejetih udarcev in nastalih poškodb je eden od udeležencev spora kasneje poiskal zdravniško pomoč v šempetrski bolnišnici. O varnostnem dogodku so policisti obvestili tudi državno tožilstvo v Novi Gorici in primer preiskujejo kot sum kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe.