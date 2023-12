Panika sredi Ljubljane zaradi sumljive pošiljke

Policisti so bili danes zjutraj nekaj po 8. uri obveščeni, da so v eni od ustanov na območju centra Ljubljane prejeli pisemsko pošiljko, v kateri bi bile lahko nevarne snovi. Na kraju so posredovali policisti in gasilci. Po do sedaj znanih podatkih ne gre za nevarno ali zdravju škodljivo snov, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Osebe v stiku s snovjo so bile v času intervencije v karanteni.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo, so še sporočili s policije.