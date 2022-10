Panika pri nakupovalnem središču v Ljubljani: voznik pohodil plin in zapeljal med stojnice, eno osebo oživljajo

»Pred Leclercom na Rudniku je nekoga kap med vožnjo – zahodil gas in zgazil polno ljudi, ki so jedli na štantih pred Leclercom.« Tako se glasi zapis na twitterju, priložena je še fotografija, s katere je razvidno, da so na kraju policisti in dve reševalni vozili.

Policijska uprava Ljubljana potrjuje, da so bili obveščeni o dogodku blizu vhoda v nakupovalno središče, ki naj bi bil posledica nenadne zdravstvene težave. Voznika po zadnjih informacijah policistov še oživljajo.

»V dogodku sta bili ob trčenju z vozilom po zbranih obvestilih poškodovani dve osebi, ena huje, druga lažje, njuno življenje pa ni ogroženo,« sporoča PU Ljubljana.

Policisti zbirajo obvestila o vseh okoliščinah dogodka.

