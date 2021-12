Panika na počivališču, otrok ostal ujet v avtu

Ob 5.46 se je staršema na počivališču Voklo zaklenil avto. Onadva sta bila že zunaj, v njem pa je ostal ujet otrok. Na pomoč sta poklicala gasilce iz Kranja, ti pa so s tehničnim posegom odprli vozilo in iz njega slabo uro po klicu na pomoč rešili otroka. To so nam povedali pri PU Kranj.

Kot so nam potrdili kranjski gasilci, je z otrokom vse v redu. Ta je sicer spal, vendar se je med posegom gasilcev zbudil. Ker staršev ni bilo z njim, se je seveda vznemiril, toda izkušenim gasilcem je s pomočjo medvedka, ki so mu ga podarili, uspelo, da so ga pomirili.