Panika na Vilharjevi, sprožil se je alarm

Ljubljanski policisti so bili v četrtek malo pred 2. uro obveščeni o sproženem alarmu v trgovini na Linhartovi cesti v Ljubljani. Policisti so v trgovini zalotili 38-letnega Ljubljančana, ki je v torbo že dal večjo količino tobačnih izdelkov. Policisti so ga obvladali in mu odredili pridržanje. Pri zbiranju obvestil so ugotovili, da je že dva dni prej vlomil in odtujil tobačne izdelke iz trgovine na Vilharjevi cesti, pred enim tednom pa na Vojkovi cesti.



Moški je bil že večkrat obravnavan zaradi kaznivih dejanj s področja premoženjske kriminalitete. Zaradi suma storitve treh velikih tatvin je bil zdaj priveden k preiskovalnemu sodniku, ta pa je zanj odredil pripor.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: