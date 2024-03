Padel pri telovadbi in tožil šolo

Kar 12.000 evrov odškodnine je od osnovne šole zahteval učenec, ki je (oziroma so to storili njegovi starši) prek pooblaščenca na sodišče vložil tožbo, ker je pri telovadbi padel ter si poškodoval dva stalna zoba. Potem ko je sodišče prve stopnje zavrnilo tožbeni zahtevek, je na višje sodišče romala pritožba na sodbo.

Učiteljice ni bilo

Učenec je bil v času padca v šoli in nobenega dvoma ni, da je šoli, poleg skrbi za izobraževanje, podeljena tudi skrb za varstvo in varnost učencev ves čas njenega nadzora, se se strinjali višji sodniki, ki so primer dobili predse. So se pa morali ukvarjati predvsem z vprašanjem, ali so nad učencem »vršili ustrezen nadzor v času izvajanja športne vzgoje«. Učiteljica namreč ni bila prisotna med ogrevalnim tekom, ko se je otrok spotaknil in padel.

»Sodišče je ustrezno poudarilo, da nekajminutna odsotnost učitelja iz telovadnice, na primer zaradi odhoda na stranišče, ali krajša nepozornost, kot je pogled vstran oziroma zavezovanje športnih copat v času trajanja ogrevalnega teka pri otrocih tretjega in četrtega razreda, še ne pomeni opustitve dolžnega skrbnega nadzora. Še posebno če gre za tek v krogu v isti smeri in ne za izvajanje zahtevnejših vaj ali iger, kjer se otroci prosto gibljejo po telovadnici,« so menili višji sodniki.

Nekajminutna odsotnost učitelja iz telovadnice še ne pomeni opustitve dolžnega skrbnega nadzora. FOTO: Roman Šipić

Otroci v tej starosti so namreč že sposobni razumevanja pravil, ki so jim dana, sam tek pa ne predstavlja nevarne dejavnosti, sploh če je izveden na ustrezni podlagi, v ustrezni obutvi ter se izvaja v krogu in v isti smeri kot v tem primeru.

Učiteljica je tako zadostila »pravnemu standardu potrebne skrbnosti«. Učenec je sicer zatrdil, da je med tekom padel, ker ga je porinil eden od učencev. A ker se je vse zgodilo v trenutku, še tako skrbno nadzorstvo učiteljice ne bi preprečilo dogodka. Od učiteljice namreč ni mogoče zahtevati, da prav vsak trenutek pazi in spremlja vsakega učenca.

Učenec se je po mnenju sodišča spotaknil in poškodoval sam, saj ni ugotovilo, da bi ga kdo porinil, »a četudi bi padel zaradi sošolčevega poriva, to še ne vzpostavlja odgovornosti toženkine zavarovanke«. Pred padcem namreč ni bilo prerivanja, ki bi zahtevalo posredovanje učiteljice, ki nezgode glede na hipnost dogajanja v nobenem primeru ne bi mogla preprečiti. Višji sodniki so tako zavrnili pritožbo in potrdili sodbo sodišča prve stopnje.