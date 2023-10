Padel je v nezavest, zgodilo se je med vrenjem mošta v vinski kleti

Ob 14.51 je v naselju Vintarovci v občini Destrnik, zaradi sproščanja nevarnih plinov med vrenjem mošta v vinski kleti, občan padel v nezavest. Gasilci PGD Ptuj in Destrnik so zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč reševalcem pri oskrbi onemogle osebe, izmerili prisotnost nevarnih plinov v objektu ter prezračili prostore. Reševalci NMP Ptuj so poškodovanca na kraju oskrbeli ter prepeljali v Splošno bolnišnico. Ptuj, navaja Uprava za zaščito in reševanje.