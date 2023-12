Otroci grobo pretepeni in ozmerjani

V zgolj nekaj minutah je včeraj ljubljanska okrožna sodnica Urška Zorko našla porotnika, ki bosta skupaj z njo v naslednjih tednih zelo intenzivno sodila 61-letnemu moškemu in njegovi 47-letni ženi.

Zaradi zaščite njunih domnevnih žrtev ju ne imenujemo, je pa žalostno, da sta na zatožni klopi pristali ravno osebi, ki se vsak dan profesionalno ukvarjata z njimi. Prvi je profesor psihologije na eni od ljubljanskih srednjih šol, druga učiteljica slovenščine in angleščine na osnovni šoli v okolici Ljubljane.

Sojenje bo potekalo za zaprtimi vrati. FOTO: Marko Feist

Enainšestdesetletnik naj bi se od leta 2008 pa vse do leta 2014 v Ljubljani več let znašal nad zdaj že polnoletnimi štirimi otroki in njihovo mamo oziroma njegovo takratno ženo. Pomagala pa naj bi mu tudi zdajšnja, 47-letna žena. »Gre za pet oškodovancev, nasilni ste bili do lastnih otrok. In šlo je za takšno nasilje, za katero je težko verjeti, da se lahko sploh dogaja. Prav tako ste spretno manipulirali z žrtvami,« je bila že lani jasna sodnica Polonca Valentinčič Bertoncelj, ki jima po letošnji razveljavitvi sodbe s strani ljubljanskega višjega sodišča vnovič ne sme več soditi.

Takrat, ko je obtoženima izrekla kazen, je še enkrat spomnila, kaj vse so morale žrtve preživljati. Otroci so drug za drugim razlagali, kako jih je oče psihično in fizično maltretiral in jim celo očital, da so »prebudili zmaja v njem«. To jim seveda ni prineslo nič dobrega, saj naj bi bili grobo pretepeni in ozmerjani. Soobtožena mačeha naj bi jih poniževala z besedami, kot so lažnivka, kurba, prasica mala. Otroke naj bi tepla po glavi celo s krtačo za lase. Tako kot njen mož naj bi katerega od otrok za več ur ali celo čez noč zaprla v zimski vrt ali pralnico.

Nasilje naj bi od moža morala prenašati tudi mama otrok. In to menda ne le fizičnega, ampak tudi psihičnega in ekonomskega. Lastništvo hiše naj bi morala v celoti prepisati nanj. Obtoženi je potem, ko je spoznal svojo drugo ženo, od otrok menda tudi zahteval, naj je ne kličejo več mama, ampak po imenu.

Zapor in pogojka Na prvem, razveljavljenem sojenju je bil 61-letnik obsojen na šest let in pet mesecev enotne zaporne kazni. Soobtožena 47-letnica pa na enotnih dve leti in dva meseca pogojne zaporne kazni. Z dodatkom, da bi morala tri leta obiskovati psihološko posvetovalnico.

Zagovor za zaprtimi vrati

Razlog, da je zdajšnja sodnica Zorkova že včeraj tako hitela pri iskanju dveh porotnikov (obtožena sta namreč želela, da jima zdaj sodi tričlanski sodni senat), tiči v tem, da očitek, da je 61-letnik na škodo bivše žene zagrešil kaznivo dejanje nasilja v družini, zastara že junija 2024. Dva meseca prej pa še očitek zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja, in sicer na škodo enega od otrok. Kar se tiče preostalih otrok, se toliko še ne mudi, saj zanje, ker so bili ti v času, ko naj bi bili trpinčeni, še mladoletni, zastaranje začne teči šele ob njihovem dopolnjenem 18. letu starosti. Glede na različno letnico rojstva bo za vsakega od njiju tudi različen datum dokončnega zastaranja. Tožilstvo sicer soobtoženi 47-letnici očita storitev treh kaznivih dejanj zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja.

Profesor in učiteljica sta včeraj že lahko podala zagovor. Kaj sta povedala v svoj bran, ni znano, saj je bila obravnava, tudi zaradi obtoženkine prošnje, zaprta za javnost: »V prejšnjem postopku so bili lahko prisotni novinarji in so poročali zelo enostransko, saj naše priče niso bile zaslišane. In prišlo je do neljubih situacij. Ne vem, kdo je vodstvu moje šole pošiljal te časopisne članke, a tako sem bila deležna številnih diskreditacij. Pa tudi jaz imam še šest drugih otrok, ki niso oškodovanci v tem postopku in ki so v večini še mladoletni. In res ne bi rada, da vse to vpliva še nanje.«

Sojenje se bo z zaslišanjem prič, tako oškodovancev kot med drugim tudi hčerke obtoženega in oškodovanke, ki naj ne bi bila izpostavljena njunemu zatrjevanemu nasilju, nadaljevalo že januarja. Obravnave so razpisane za več dni po vsak teden.