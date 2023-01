Oskrbovancem ukradla 18 tisoč evrov

»Center za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV) je ustanova, ki s spoštovanjem različnosti in osebnega dostojanstva vseh deležnikov zagotavlja kakovostne in inovativne programe dela z osebami z motnjo v duševnem razvoju,« je mogoče prebrati na spletni strani CUDV Črna na Koroškem. Zadnji dogodki pa pod vprašaj postavljajo zgornji zapis. Zdaj že nekdanja zaposlena je namreč skrivaj dvigovala gotovino z bančnimi karticami nekaterih tamkajšnjih stanovalcev. Direktorica Dalja Pečovnik se opravičuje za njeno dejanje: »Močno obžalujemo dejanje kraje denarja, ki je je osumljena ena izmed zaposlenih, ki v skladu z delovnimi nalogami prevzemajo skrb za osebno lastnino naših uporabnikov.«

Po naših informacijah naj bi varovance oškodovala za najmanj 18 tisoč evrov. Kot nam je še povedal vir, pa je »skrb vzbujajoče, da je zgodba znana po večjem delu Koroške, a se v zvezi s tem nič ne dogaja. Ona še naprej brezskrbno objavlja svoje fotografije.« Da bi bila zgodba še bolj bizarna, je tatica s kartico vsaj enega na Kredarici med dvodnevnim obiskom plačala alkohol za zbrano družbo, navaja naš vir.

Dalja Pečovnik in zdaj že nekdanji predsednik republike Borut Pahor, ki je obiskal uporabnike in zaposlene v CUDV Črna na Koroškem, ti so med epidemijo covida-19 izdelovali zaščitne maske za občane. FOTO: Daniel Novakovič/sta

Direktorica medtem odgovarja, da so bili sprejeti vsi potrebni ukrepi in da so nemudoma sprožili vse pravne postopke. »Na podlagi ugotovitve nepravilnosti, ob rednem notranjem nadzoru, smo nemudoma sprožili vse pravne postopke. Zaposleni je bila takoj prekinjena pogodba o zaposlitvi, vložili smo kazensko ovadbo in terjatev za vračilo protipravno pridobljenih finančnih sredstev. Takoj smo obvestili nadzorni organ (svet centra), svet staršev in svojce uporabnikov, ki so bili oškodovani. Prav tako smo o dogodku obvestili zbor delavcev,« dodaja Pečovnikova. Ker nezakonito pridobljenega denarja do roka ni vrnila, ga bodo poskušali izterjati po sodni poti.

Poostrili nadzor

Ali je bila podana prijava, smo preverili tudi na Policijski upravi Celje, kjer so nam odgovorili, da na vprašanja, ki se nanašajo na določljive osebe ali organizacije, zaradi varstva osebnih podatkov ne morejo odgovarjati. »Po do sedaj preverjenih podatkih vam lahko potrdimo le, da policisti Policijske postaje Ravne na Koroškem o takšnem primeru niso bili obveščeni.« Izjava se močno razlikuje od trditve direktorice, da so vložili kazensko ovadbo.

»V CUDV Črna, znotraj institucionalnega varstva, vsa leta redno nadzorujemo vodenje finančnih sredstev in dokumentacije, kjer je potrebna pomoč in podpora uporabnikom s strani zaposlenih. To področje je naša velika skrb in odgovornost,« pojasnjuje direktorica omenjenega centra, ki dodaja, da so ob nastalem neljubem dogodku nadzor nad finančnimi sredstvi še zaostrili, v smislu vzpostavitve dodatnih notranjih kontrol.

Pečovnikova pa nam ni razkrila, koliko časa naj bi osumljena izvajala tatvine, na kakšen način in za natančno kakšno vsoto denarja naj bi oškodovala uporabnike centra.