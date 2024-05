Nizozemec je imel skico bombe

Takrat 27-letni Nizozemec Nelson Noud Berg je predlani najel sobo v Merečah na Bistriškem. Nekega dne sta ga obiskala policista, saj so vaščani obveščali o nočnem pokanju oziroma streljanju v gozdu, od tam pa so videli prihajati novega soseda. Potrkala sta na vrata, odprl jih je. »Bil je čisto nag, rekla sva mu, naj se najprej obleče,« se je pozneje na sodniji spominjal eden od mož postave. Ko se je oblekel, ju je povabil noter. Opazila sta, da ima več pirotehničnih izdelkov in pištol air soft. Pobarala sta ga, ali je on pokal. Najprej je rekel, da ne, potem je začel spreminjati izjave in nen...