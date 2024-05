Strašna tragedija! Štirje mrtvi, otrok v smrtni nevarnosti: avto bežal pred policijo

Na hrvaški cesti med Splitom in Senjom je ob 7. ur prišlo do hude nesreče, v kateri so štiri osebe izgubile življenje. Pet ljudi, ki so se v nesreči poškodovali, pa so odpeljali v bolnišnico, poroča Index. Med njimi je tudi 14-letni otrok, ki je v smrtni nevarnosti.

Po prvih podatkih hrvaške policije so v nesreči umrli migranti.

Do nesreče je prišlo, ko je vozilo, v katerem je bilo devet oseb, bežalo pred policijo, pri tem pa je voznik izgubil oblast nad vozilom in z njim priletel v zid.

FOTO: Ivo Cagalj/pixsell Pixsell

Med mrtvimi 14-letnik

Kot so za Svobodno Dalmacijo potrdili na Policijski upravi splitsko-dalmatinske županije, je avtomobil poljskih registrskih tablic pristal zunaj vozišča, nato pa trčil v zid pri transformatorski postaji. Vse se je zgodilo nedaleč od križišča državnih cest Split–Brnaze–Sinj in Brnaze–Trilj.

Policija je potrdila, da je bilo v vozilu skupno devet oseb. Umrli so štirje ljudje, pet jih je poškodovanih. Med njimi tudi 14-letnik, ki je huje poškodovan, za njegovo življenje pa se zdravniki borijo.

Z lažjimi poškodbami je odnesel le en potnik. Ostali poškodovanci so trenutno na operacijskih mizah, pišejo hrvaški mediji, v bolnišnici pa v kratkem pričakujejo tudi prevajalca za arabski jezik.