Ženska umrla na kraju, izstreljena raketa je spremenila smer

Včeraj ob 18.17 se je v naselju Prevoje pri Šentvidu v občini Lukovica, pri uporabi pirotehničnega sredstva, poškodovala ena oseba. Gasilci PGD Prevoje so nudili pomoč osebi, katera je na kraju umrla in z razsvetljavo kraja dogodka, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.

Kljub hitri pomoči je umrla

»Policisti so bil včeraj, nekaj po 18. uri, obveščeni o dogodku v katerem je na območju Lukovice, umrla 56-letna ženska. Po do sedaj zbranih obvestilih je na enem izmed dvorišč pri uporabi pirotehničnega izdelka, izstreljena raketa poletela v zrak, nato pa spremenila smer in trčila v žensko, ki je stala v bližini. Zaradi hudih poškodb je na kraju, kljub hitri pomoči, umrla. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanje povzročitve splošne nevarnosti, ki ga je osumljen 37-letni svojec,« so sporočili s PU Ljubljana ter dodali, da bo o vseh ugotovitvah obveščeno pristojno državno tožilstvo.