Oseba padla z drevesa

Danes kmalu po opoldnevu je ekipa NMP Postojna potrebovala pomoč gasilcev pri prenosu poškodovane osebe, ki je v Zavrhku v občini Divača padla z drevesa. Posredovali so gasilci PGD Divača, ki so poškodovano osebo pomagali naložiti na nosila in jo prenesli do reševalnega vozila. Ekipa NMP jo je prepeljala v SB Izola, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Komentarji: