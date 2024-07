Orožje je zanj dediščina, z zaporno kaznijo se ne strinja

Vodstveni delavec Kajakaške zveze Slovenije, vodja programa prireditev in športa za vse mag. Jakob Marušič je pričakoval, da mu bodo policisti zaradi njegove bogate zbirke strelnega orožja enkrat potrkali na vrata, da bi se mu »zahvalili za njegov trud«. Možje postave so pred dobrimi osmimi leti res prišli, ampak čestitali mu niso, pridržali so ga, mu zasegli orožje ter zoper dobitnika medalje s svetovnega prvenstva kanuistov spisali kazensko ovadbo.

Marušič se je v mednarodni preiskavi nezakonitega trgovanja z orožjem, v kateri je sodeloval tudi Europol, znašel potem, ko so karabinjerji pri Vidmu takrat 38-letnemu Igorju Colaoneju in 39-letnemu Silviu Casarsi zaplenili več pušk kalašnikovk, strelivo in ročne bombe balkanskega izvora. Sledila je mednarodna preiskava, ki so jo italijanski policisti poimenovali Militaria. Skupno so sprva ovadili 27 ljudi, 16 v Italiji, 11 na Hrvaškem in v Sloveniji, kjer je preiskavo koordiniralo novogoriško državno tožilstvo.

Policija je na območju Murske Sobote, Maribora, Ljubljane, Kranja, Kopra in Nove Gorice izvedla sedem hišnih preiskav ter leta 2015 obiskala tudi Marušiča. Pri tem so zasegli dobrih 11.000 nabojev, 33 pušk, 31 pištol in revolverjev, 23 avtomatskih pušk, 15 ročnih bomb, 12 mitraljezov, deset minometov, sedem strojnic, sedem minsko eksplozivnih sredstev, tri mine, metalca ročnih bomb, raketomet in več delov drugega orožja ter ovadili šest moških zaradi 19 kaznivih dejanj. Eden od njih krivde ni priznal in čaka na začetek sojenja, preostalih pet jih je priznalo in so bili kaznovani s pogojnim zaporom oziroma zaporom, ki ga lahko odslužijo z delom v splošno korist.

Jakob Marušič z zagovornikom Gorazdom Fišerjem FOTO: Moni Černe

Da je protipravno hranil in prodajal prepovedano strelno, vojaško in eksplozivno orožje ter strelivo, je priznal tudi Marušič. Novogoriška okrožna sodnica Andrejka Luznik ga je novembra obsodila na leto in šest mesecev zapora, ki ga lahko odsluži s 1090 urami dela v splošno korist v roku dveh let, denarno kazen 2447 evrov ter vrnitev 2370 evrov protizakonito pridobljene premoženjske koristi, zasegli pa so mu tudi orožje in strelivo. Stroškov kazenskega postopka je bil oproščen.

Marušič se z izrečeno kaznijo ni strinjal. Pritožbo njegovega zagovornika, odvetnika Gorazda Fišerja in pritožbo državnega tožilstva je senat višjih sodnikov koprskega sodišča pod vodstvom Aleša Arha obravnaval v četrtek. Tožilka vztraja pri predlaganih 20 mesecih zapora, saj da je šlo za veliko količino orožja, nekaj manj kot 4500 evrov denarne kazni, pa tudi, da poravna stroške postopka. Prav tako se tožilka ne strinja z obrambo, ki bi rada, da sodišče obtožencu vrne orožje.

»Obtoženec je zanesenjak, zbiratelj orožja, ki ima dovoljenja za zbiranje večine vrst orožja že od leta 2010,« je navedel Fišer ter poudaril, da gre za zgodovinsko zbirko, ki jo je Marušič posojal tudi v učne namene, in da z njo ni bila povzročena večja nevarnost.

»Gre za lep hobi, ki raziskuje in preiskuje tehniško dediščino. Na orožje nikoli nisem gledal kot na orožje, ampak kot na dediščino, ki prikazuje tehnični napredek. Krivdo sem priznal, ker sem upal, da mi bodo te predmete vrnili,« je senatu pojasnil Marušič.

Po zaključku seje pa nam je povedal, da še organizira sejme militarij, med njimi največjega v tem delu Evrope v Šempetru. »Upam, da mi bodo orožje vrnili, dali muzeju, ki ga imam, ali kateremu drugemu, najslabše bi bilo, da ga uničijo.«