Opazil neodzivno žensko na tleh, druga jo je dvignila in dala v kombi

V nedeljo ob 21.20 nas je na PU Koper poklical občan, ki je na sprehodu v Jagodju opazil neodzivno žensko na tleh. Druga ženska jo je dvignila in dala v kombi, ta je odpeljal.

Policisti so kombi izsledili pri Bertokih. Vozniku, 35-letnemu državljanu Italije, so odredili preizkus alkoholiziranosti, ta je pokazal 0,57 mg/l alkohola. V vozilu sta bili še državljanki Hrvaške. Ko so odvzeli vozniško dovoljenje vozniku, je želela vožnjo nadaljevati ena od potnic, njej pa je preizkus alkoholiziranosti pokazal 0,49 mg/l.

Vozniku so izrekli globo, takoj jo je tudi plačal.