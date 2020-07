Okoli 30 gostov nad zaposlenega, policija zasedla kamp Ankaran

Več o dogodku v Ankaranu preberite v torkovi tiskani izdaji Slovenskih novic.

Včeraj ob 20.11 so iz avtokampa v Ankaranu poklicali na pomoč policijo, saj so imeli težave z gosti kampa, ki niso želeli plačati računov. Ko jih je zaposleni opozorili, naj nehajo kršiti hišni red kampa, so ga pričeli žaliti in kričati. Bilo naj bi jih okoli 30. Policisti so nemudoma poslali tja več policijskih patrulj, o čemer smo poročali včeraj , fotografijo s kraja incidenta pa so objavili na strani Mesto Ankaran na facebooku . Kršitelji so večinoma do prihoda policistov že odšli, tisti, ki so ostali, pa niso kršili javnega reda in miru. Policisti so jih opozorili, so zapisali v poročilu PU Koper.