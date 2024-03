Ogrožal sebe in svojce, nad policiste z motorno žago

V soboto, 23. marca, nekaj po 17. uri so sevniški policisti posredovali v zasebnem prostoru v okolici Sevnice, kjer je moški z zdravstvenimi težavami z ogrožajočim vedenjem ogrožal sebe in svojce.

Ob prihodu policistov in reševalcev jim je začel groziti z delujočo motorno žago in enega izmed policistov napadel. Zoper 57-letnika so policisti uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in pomagali zdravstvenemu osebju pri prevozu moškega v zdravstveno ustanovo, sporočajo s PU Novo mesto.