Policija je potrdila, da se je na avtobusu Ljubljanskega potniškega prometa (LPP) prejšnji teden zgodil incident, v katerem je bil poškodovan otrok. Storilec, 24-letni državljan Maroka, po dogodku ni bil pridržan, so mu pa v centru za tujce omejili gibanje, je včeraj na vprašanje Slovenskih novic pojasnil Irfan Beganović iz Sektorja kriminalistične policije PU Ljubljana. Starši otrok OŠ Brezovica so prejeli obvestilo o incidentu na avtobusu. Kaznivega dejanja sumijo Maročana, ki naj bi poškodoval deklico. LPP zanikal, da bi na avtobusu sploh prišlo do takšnega dogodka. Na PU Ljubljana so s...