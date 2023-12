Ognjeni zublji zajeli leseni objekt s kmetijsko mehanizacijo, škoda je ogromna

Kranjski policisti so bili danes nekaj pred 7. uro obveščeni o požaru na območju Kranja. Po prvih podatkih je prišlo do požara na večjem lesenem objektu, v katerem je bila tudi kmetijska mehanizacija. Objekt je pogorel v celoti.

»Na kraj so bile napotene vse interventne službe. Gasilci so požar pogasili. V požaru se je ena odrasla oseba nadihala dima in je bila z reševalnim vozilom odpeljana v zdravstveno ustanovo. Policisti so kraj zavarovali in bodo v nadaljevanju opravili ogled. Vzrok požara še ni znan in je predmet nadaljnje kriminalistične preiskave,« sporočajo javnosti s PU Kranj.

Nastala je velika premoženjska škoda. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo. Po poročanju Radia Slovenija je požar uničil večji skladiščni objekt v vasi Srakovlje. Poveljnik kranjskih poklicnih gasilcev Andraž Šifrer je za radio povedal, da je bil požar zelo intenziven in popolnoma razvit že ob prihodu gasilcev. »Ko smo prišli na kraj dogodka, smo začeli braniti sosednje objekte, ker je bil požar objekta že popolnoma razvit. Ko smo dobili zadostno količino vode in gasilcev, smo vse sile usmerili v samo gašenje in v dobri uri pogasili velik del požara, je pojasnil.