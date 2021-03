Ognjeni zublji zajeli hišo, dve družini ostali brez doma (FOTO)

Danes popoldne so imeli gasilci na Dolenjskem polne roke dela, najprej v bližini dveh romskih naselij, v Šentjerneju pa v največjem romskem naselju na Trdinovi.



Ob pol enih je gorelo na trebanjskem koncu pri naselju Vejar. Gorelo je v gozdu. Požar na površini okoli dveh hektarjev je zajel gozdno podrast in uničil nekaj dreves, pogasili so ga gasilci PGD Trebnje, Račje selo, Ponikve in Lukovek.



Nekaj čez pol tretjo so morali novomeški poklicni gasilci in gasilci dveh prostovoljnih gasilskih društev, PGD Kamence in Prečna, gasiti požar v naravi, ki je izbruhnil med Mirnopeško cesto in tovarno Adria, gre za območje v bližini romskega naselja Žabjak oziroma Brezje, gorela sta suha trava in podrast. Požar je ožgal tudi 50 dreves in zajel površino treh hektarjev.



Nekaj čez četrto uro je zagorelo v romskem naselju v Šentjerneju. Zagorela je ena od starejših hiš, v kateri sta bivali dve družini, tudi majhni otroci. Zaenkrat še ni znano, zakaj je zagorelo, so bili pa domači doma, ko je izbruhnil ogenj. Ta je hitro zajel celoten objekt, ognjene zublje pa je kljub prizadevanjem gasilcev več gasilskih društev še podžigal močan veter. Hiša je v celoti uničena.

