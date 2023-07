Ogenj zajel hišo in gospodarsko poslopje, slednje v celoti uničeno (FOTO)

V soboto zvečer in v noči na nedeljo so imele precej dela intervencijske službe. Uprava RS za zaščito in reševanje je poročala, da je ob 22.33 v naselju Strug v občini Makole zagorelo gospodarsko poslopje in delno tudi stanovanjska hiša ob njem. Gasilci PGD Makole, PGD Poljčane, PGD Majšperk in GE Ptujska gora so ogenj pogasili. Poškodovan je del ostrešja stanovanjske hiše, gospodarsko poslopje velikosti okoli 10 x 8 metrov pa je v celoti uničeno.

Poškodovan je del ostrešja stanovanjske hiše. FOTO: GE Ptujska Gora

O požaru na objektu na območju PP Slovenska Bistrica so poročali tudi s Policijske uprave Maribor. »Policisti so kraj zavarovali ter izvajali naloge za zavarovanje življenja in premoženja. Kriminalisti in policisti so v nedelo dopoldne začeli ogled. V požaru ni bila nobena oseba telesno poškodovana. Vzrok požara in višina gmotne škode še nista znana,« je sporočil Matej Harb, višji samostojni policijski inšpektor PU Maribor.