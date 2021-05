Ogenj uničil hlev in stroje

»V četrtek zjutraj, ob 5.39, je zagorelo v Bukovju v Babni Gori, v občini Šmarje pri Jelšah. Ogenj je zajel hlev v velikosti 10 krat 15 metrov in se razširil še na okoli 100 kvadratnih metrov podrasti listnatega gozda v neposredni bližini.



Ogenj je povsem uničil leseni del hleva na kmetiji Drobinčevih, zgorelo je veliko kmetijskih strojev: puhalnik, traktor, prikolica, motokultivator, motorna žaga, električno in ročno orodje, zato je škoda velika.

Celjski kriminalisti so med ogledom ugotovili, da je najverjetneje zagorelo zaradi kratkega stika na električnem vodniku. »V požaru je v celoti zgorel leseni del hleva, žal pa je poginila tudi ena od petih krav,« pojasnjuje Milena Trbulin, tiskovna predstavnica PU Celje.



Kot je povedal poveljnik PGD Sveti Štefan Franci Slatenšek, ki je bil tudi vodja intervencije, so bili o požaru obveščeni dokaj pozno, saj je, po uri sodeč, ki se je ustavila v času požara, zelo verjetno zagorelo že pol ure prej, preden je ogenj prvi opazil domačin na sosednjem hribu in takoj poklical na 112.



»Domačini so še spali in sploh niso vedeli, da gori. Mi pa smo takoj aktivirali še vsa bližnja gasilska društva, tako da nas je bilo skupaj na požarišču 47,« nam je povedal Slatenšek. »Še najbolj pa te prizadene, ko vidiš, da ne moreš pomagati živalim. In mi žal nismo mogli pomagati eni kravi, ki se je najverjetneje že preveč nadihala dima, še dve od štirih, ki smo jih rešili iz hleva, pa sta bili tudi opečeni, zato ju je oskrbel naš domači veterinar in župan Šmarja pri Jelšah obenem Matija Čakš,« nam je povedal Slatenšek.



Vsa štiri goveda so trenutno zunaj, na prostem, a se lahko v primeru slabega vremena umaknejo pod kozolec. Sreča v nesreči je, da starejša hiša ni bila ogrožena, še manj novejša, ki je že nekoliko bolj oddaljena od hleva.

